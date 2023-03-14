Deprem bıçak gibi kesip attı! Bina ayakta duruyor ama...
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkılan duvarlarından görünen evlerin içi depremin boyutunu gösteriyor.
Kentte ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi. Bugüne kadar acil yıkılması gereken 4 bin 400 binadan yaklaşık 1300`ünün yıkım işlemi tamamlandı.
Duvarları ve kolanları zarar gören ağır hasarlı binalardan bazıları yan yattı veya kısmen yıkıldı. Bu binalarda bulunan televizyon, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi birçok eşya da kullanılamaz hale geldi.
AA ekibi, yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı apartmanların içini dronla görüntüledi. Ağır hasarlı evlerin yıkılan duvarları, içinde devrilen eşyalar, depremin boyutunu gözler önüne serdi.
Afetzede Erdal Gülfidan, depremde ev ve iş yerinin yıkıldığını söyledi. Herkesin bir telaş içinde olduğunu anlatan Gülfidan, yıkılan iş yeri nedeniyle ne yapacağını bilemediğini belirtti.