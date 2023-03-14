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  4. Deprem bıçak gibi kesip attı! Bina ayakta duruyor ama...

Deprem bıçak gibi kesip attı! Bina ayakta duruyor ama...

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkılan duvarlarından görünen evlerin içi depremin boyutunu gösteriyor.

Deprem bıçak gibi kesip attı! Bina ayakta duruyor ama... - Resim: 1

Kentte ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi. Bugüne kadar acil yıkılması gereken 4 bin 400 binadan yaklaşık 1300`ünün yıkım işlemi tamamlandı.

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Deprem bıçak gibi kesip attı! Bina ayakta duruyor ama... - Resim: 2

Duvarları ve kolanları zarar gören ağır hasarlı binalardan bazıları yan yattı veya kısmen yıkıldı. Bu binalarda bulunan televizyon, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi birçok eşya da kullanılamaz hale geldi.

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Deprem bıçak gibi kesip attı! Bina ayakta duruyor ama... - Resim: 3

AA ekibi, yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı apartmanların içini dronla görüntüledi. Ağır hasarlı evlerin yıkılan duvarları, içinde devrilen eşyalar, depremin boyutunu gözler önüne serdi.

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Deprem bıçak gibi kesip attı! Bina ayakta duruyor ama... - Resim: 4

Afetzede Erdal Gülfidan, depremde ev ve iş yerinin yıkıldığını söyledi. Herkesin bir telaş içinde olduğunu anlatan Gülfidan, yıkılan iş yeri nedeniyle ne yapacağını bilemediğini belirtti.

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