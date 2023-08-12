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Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 12 katlı binanın yıkımı, 280 kilo patlayıcı kullanılarak kameralar önünde gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Kent merkezinde iş makinaları binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde yüksek katlı binaların yıkım işlemlerinin ise patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi. 

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Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu - Resim: 2

Bostanbaşı mahallesinde bulunan 12 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatan uzmanlar yaptıkları incelemenin ardından taşıyıcı kolonlara patlayıcıları yerleştirdi. 

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Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu - Resim: 3

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra 12 katlı bina, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.

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Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu - Resim: 4

Binanın yıkımı için 3 bin 500 delik açıldı. Ayrıca zemin ve 1, 3, 7 ve 9'uncu katlara toplam 280 kilo dinamit döşendi. 

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