Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL
Hatay’ın bereketli topraklarında açık alanda yetişen salatalıkta hasat başladı. Tarlada perakende olarak satılan salatalık kilogramı 30 TL’den alıcı buluyor.
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Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyvelerinde ve sebzelerinde hasat başladı.
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Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 25 dönüm araziye ekilen salatalık fideleri hasat edilmeye başlandı.
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Doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı.
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