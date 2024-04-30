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  4. Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL

Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL

Hatay’ın bereketli topraklarında açık alanda yetişen salatalıkta hasat başladı. Tarlada perakende olarak satılan salatalık kilogramı 30 TL’den alıcı buluyor.

Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL - Resim: 1
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Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL - Resim: 2

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyvelerinde ve sebzelerinde hasat başladı.

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Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL - Resim: 3

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 25 dönüm araziye ekilen salatalık fideleri hasat edilmeye başlandı.

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Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL - Resim: 4

Doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı.

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