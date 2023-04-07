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  4. Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada

Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü.

Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Blokunun bir bölümü kendiliğinden çökmüştü.

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Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada - Resim: 2

Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Apartmanın çevresindeki apartmanlar ve okul tahliye edilmişti.

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Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada - Resim: 3

Yıkım için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra sabah saatlerinde iş makinasıyla binanın yıkımına başlandı. Bina, iş makinasıyla birkaç yerinin kesilmesiyle çökmeye başladı.

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Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada - Resim: 4
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