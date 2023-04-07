Deprem bölgesinde bir bina daha yerle bir oldu! Büyük yıkım kamerada
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı apartman büyük bir gürültüyle çöktü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Blokunun bir bölümü kendiliğinden çökmüştü.
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Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Apartmanın çevresindeki apartmanlar ve okul tahliye edilmişti.
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Yıkım için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra sabah saatlerinde iş makinasıyla binanın yıkımına başlandı. Bina, iş makinasıyla birkaç yerinin kesilmesiyle çökmeye başladı.
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