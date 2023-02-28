Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Yunus timleri kıskıvrak yakaladı
Adıyaman'da devriye gezen Yunus timleri, 2 hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. O anlar polis dronu tarafından görüntülendi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da güvenliği sağlamak için görevlendirildi.
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Kentte 10 motosiklet ve 20 personelle görev yapan Yunus timleri, birçok binanın yıkıldığı sokaklarda devriye görevi yürütürken şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi.
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Ancak şüpheliler, kaçtı. Binaların enkazı arasında yapılan takiple 2 şüpheli yakalandı.
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Hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, sorguları için emniyete götürülürken, takip, polis dronunun kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
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