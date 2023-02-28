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  4. Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Yunus timleri kıskıvrak yakaladı

Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Yunus timleri kıskıvrak yakaladı

Adıyaman'da devriye gezen Yunus timleri, 2 hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. O anlar polis dronu tarafından görüntülendi.

Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Yunus timleri kıskıvrak yakaladı - Resim: 1

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da güvenliği sağlamak için görevlendirildi. 

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Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Yunus timleri kıskıvrak yakaladı - Resim: 2

Kentte 10 motosiklet ve 20 personelle görev yapan Yunus timleri, birçok binanın yıkıldığı sokaklarda devriye görevi yürütürken şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. 

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Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Yunus timleri kıskıvrak yakaladı - Resim: 3

Ancak şüpheliler, kaçtı. Binaların enkazı arasında yapılan takiple 2 şüpheli yakalandı. 

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Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Yunus timleri kıskıvrak yakaladı - Resim: 4

Hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, sorguları için emniyete götürülürken, takip, polis dronunun kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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