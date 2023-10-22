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Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü

Malatya'da ağır hasar alan 4 katlı bina, yıkım sırasında kepçenin üzerine yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA
Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Arslanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımına, bugün başlandı. 

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Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü - Resim: 2

Yıkım sırasında bina, kepçenin üzerine yıkıldı. Binanın çökmesi ile toz bulutu oluşurken, kepçe daha sonra enkazdan çıkarıldı. Binanın yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşı apartmandan çekilen görüntülerde; kepçenin binaya dokunması ile yıkılan binanın altında kalması yer alıyor. (DHA)

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Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü - Resim: 3
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