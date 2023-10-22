Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü

Yıkım sırasında bina, kepçenin üzerine yıkıldı. Binanın çökmesi ile toz bulutu oluşurken, kepçe daha sonra enkazdan çıkarıldı. Binanın yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşı apartmandan çekilen görüntülerde; kepçenin binaya dokunması ile yıkılan binanın altında kalması yer alıyor. (DHA)