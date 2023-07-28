Deprem bölgesinde örnek konutun içi görüntülendi

Vali Su, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kırsal alanlarda da evi yıkılan vatandaşlarımıza da 609 konutun ve 180 ahırın ihalesi gerçekleştirildi, devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız da açıklamıştı. Yerinde Dönüşüm projesi çerçevesinde ilimizde 2 bin 652 vatandaşımız müracaat etmişlerdir. Onlarla da ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Çok kısa bir süre içerisinde konutlarımızı bitirip teslim edeceğiz."