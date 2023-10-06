Deprem bölgesinde teslimata hazırlanan konutlar görüntülendi

Deprem öncesi TOKİ’ye verilmek üzere hazırlanan rezerv alanının hazır olması nedeniyle ilk inşaatlara başlanan yer olan Doğanşehir’de ilk etap olarak yapılan 349 konut önümüzdeki Kasım ayında noter çekilişi ile depremzedelere verilmeye başlanacak.