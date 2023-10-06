Deprem bölgesinde teslimata hazırlanan konutlar görüntülendi
Asrın felaketi sonrasında Malatya'da inşa edilen ve Kasım ayında teslim edilecek olan kalıcı konutların son durumu görüntülendi.
6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremzedeler için yapılmaya başlanan TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor.
İHA'nın haberine göre asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı ilçelerden biri Doğanşehir’de de hiç zaman kaybedilmeden başlanan konutlarda ilk etap evleri bitmek üzere.
Deprem öncesi TOKİ’ye verilmek üzere hazırlanan rezerv alanının hazır olması nedeniyle ilk inşaatlara başlanan yer olan Doğanşehir’de ilk etap olarak yapılan 349 konut önümüzdeki Kasım ayında noter çekilişi ile depremzedelere verilmeye başlanacak.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Hatay’dan sonra en fazla hasarın olduğu ilçe olarak Doğanşehir’in zarar gördüğünü söyleyerek, ilk günden bu yana vatandaşların sıcak evlerine geçmeleri için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.