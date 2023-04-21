Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan köy evleri görüntülendi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında yapılan ilk köy evlerinin, bazılarının yapımı tamamlandı. Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilecek olan ilk köy evleri hak sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan veya ağır hasar alan birçok yapının yerine kalıcı konutlar inşa edilmeye başlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un inşasına başlandığını duyurduğu köy evlerinin yapımı son sürat devam ediyor. İlk etapta yapımı tamamlanan bazı köy evleri cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından depremzedelere dağıtılacak.