Deprem bölgesinde yeni kriz: Çalışacak eleman bulamıyorlar

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, Kahramanmaraş’ın tekstil, çelik mutfak eşyası ve altın takı üretimi ile Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu ve şehirde ciddi işçi sıkıntısının baş gösterdiğini söyleyerek, “Şu anda tüm sanayi sektörü çalıştıracak eleman bulmakta sıkıntı çekiyor. Aynı zamanda bizim küçük sanayi sitesindeki esnafta da aynı problem var. Deprem öncesi bizim nüfusumuz 1 milyon 170 bindi. Depremden dolayı kalacak yerleri olamaması, çocukların eğitim durumundan dolayı birçok Kahramanmaraş halkı şehir dışına göç etti. Bunların etkisi var. Kahramanmaraş genelinde 2022’nin Aralık ayında SGK’ya kayıtlı işçi sayısı 172 bin 436 iken, Aralık 2023’te bu rakam 155 bin 929'a geriledi. Ama bu arada erken emeklilik yasası EYT çıktı. EYT'den dolayı da bizim yetiştirdiğimiz nitelikli insan gücü çok erken yaşta emekli oldu. EYT'liler, daha önceden fabrikalarda çalışmak isteyenler, şu anda birçoğu çalışmak istemiyor. İnşaat sektöründe, Kahramanmaraş'ta tabii yıkılan binaların yerine yenisi yapılıyor. İnşaat sektöründe de ücretler fabrikalardan daha yüksek olduğu için oraları tercih ediyorlar, inşaat sektörünü tercih ediyorlar, bunun da etkisi var” dedi.