Deprem bölgesinde yetişiyor, tüm dünyaya dağılıyor

Üretici Hanifi Kayaalp, "Bu ürünleri özellikle Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine gönderiyoruz. Üretimlerimiz güzel, kaliteli ürünler var. Bu bölgemizde ayvanın randımanlı yetiştiğini ve yaklaşık bin ton gibi rekoltenin olduğunu tahmin ediyoruz. Bizdeki yetişen ürün 250 ton. Bu üründen Avcılar ve Çamlıbel mahallelerimizde de var. Bu bölgeye tüccarlarımızın da gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.