Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde de 4 bina 640 kilogram patlayıcı kullanılarak aynı anda dinamitle patlatıldı. Patlatma esnasında 3 bina yerle bir olurken, bir bina patlatmadan bir süre sonra kendiliğinden yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.