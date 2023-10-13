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Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü

vurduğu Hatay’da 640 kilogram patlayıcı kullanılarak dinamitle patlatılan 4 bina yerle bir oldu. Binaların kağıt gibi yıkıldığı anlar dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kent Antakya’da yıkım işlemlerini hızlandırmak için kullanılan dinamitle patlatma yöntemi sıklıkla tercih ediliyor.

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Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü - Resim: 2

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde de 4 bina 640 kilogram patlayıcı kullanılarak aynı anda dinamitle patlatıldı. Patlatma esnasında 3 bina yerle bir olurken, bir bina patlatmadan bir süre sonra kendiliğinden yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü - Resim: 3

İnşaat Mühendisi Hasan Türkmen, 4 binanın yıkımında 4 bin 500 kapsül içerisinde 640 kilogram patlayıcı kullandıklarını ifade ederek, “Burası Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi. Depremde ağır hasar alan binaların yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyoruz. Bugün burada 4 yüksek katlı binanın dinamitle patlatmasını gerçekleştireceğiz. Toplamda 640 kilogram patlayıcı kullandık. 4 bin 500 kapsül toplamda” dedi.

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Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü - Resim: 4
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