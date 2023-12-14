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Deprem bölgesindeki 8 katlı bina kağıt gibi çöktü

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ağır hasara yol açtığı Diyarbakır'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Deprem bölgesindeki 8 katlı bina kağıt gibi çöktü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. 

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Deprem bölgesindeki 8 katlı bina kağıt gibi çöktü - Resim: 2

Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Deprem bölgesindeki 8 katlı bina kağıt gibi çöktü - Resim: 3

Binanın enkazını kaldırma çalışmaları başlatıldı. (DHA)

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Deprem bölgesindeki 8 katlı bina kağıt gibi çöktü - Resim: 4
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