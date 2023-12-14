Deprem bölgesindeki 8 katlı bina kağıt gibi çöktü
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ağır hasara yol açtığı Diyarbakır'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
1 / 4
Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2 / 4
Binanın enkazını kaldırma çalışmaları başlatıldı. (DHA)
3 / 4
4 / 4