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Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde hasar gören araçlar boş araziye çekildi.

Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi - Resim: 1

Elbistan ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü. 

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Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi - Resim: 2

Enkazdan çıkarılan araçlar, Pınarbaşı Mahallesi’ndeki boş araziye çekiliyor. Bölgede askerler 24 saat nöbet tutuyor. 

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Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi - Resim: 3

Burada 70 hasarlı araç bulunuyor. Hasarlı araçlar, ruhsat sahiplerinin talep etmesi durumunda kendilerine teslim ediliyor.

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Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi - Resim: 4

Bu bölgedeki araçlar, dron ile görüntülendi. (DHA)

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