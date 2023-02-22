Deprem bölgesindeki araç mezarlığı havadan görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde hasar gören araçlar boş araziye çekildi.
Elbistan ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü.
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Enkazdan çıkarılan araçlar, Pınarbaşı Mahallesi’ndeki boş araziye çekiliyor. Bölgede askerler 24 saat nöbet tutuyor.
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Burada 70 hasarlı araç bulunuyor. Hasarlı araçlar, ruhsat sahiplerinin talep etmesi durumunda kendilerine teslim ediliyor.
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Bu bölgedeki araçlar, dron ile görüntülendi. (DHA)
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