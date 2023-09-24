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Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı

Hatay’da ekiplerin yıkım çalışmasını yürüttüğü 8 katlı ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi, olayda operatör hayatını kaybetti.

Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı - Resim: 1

Olay, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinasının üzerine çöktü. 

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Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı - Resim: 2

İHA'nın haberine göre Vatandaşlar, olayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. 

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Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı - Resim: 3

AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde enkazdan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmine belirlenemeyen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Deprem bölgesindeki hasarlı bina can aldı - Resim: 4

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