Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi
Depremin vurduğu Hatay’da yapımı tamamlanan afet konutlarının teslimine 2 Şubat tarihinde başlanacak. Kalıcı konutların son hali havadan ve daire içlerinden görüntülendi.
Kaynak: İHA
Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay’ın yeninden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem sonrası çalışmalara başlamıştı.
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Deprem sonrası TOKİ tarafından yapımına başlanan ve teslime hazır hale gelen afet konutlarının hak sahipleri 1 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan kura çekimi ile belirlenecek.
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Kurayla konutları belli olacak afetzede vatandaşlar, 2 Şubat tarihinde de evlerine kavuşacaklar.
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Asrın felaketinin yıl dönümünde depremzedelerin yeni evlerine kavuşacağı Payas ilçesinde 1. Etap projesi kapsamında inşa edilen 827 konuttan yapımı tamamlananlar hak sahiplerine teslim edilecek.
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