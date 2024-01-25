  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi

Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi

Depremin vurduğu Hatay’da yapımı tamamlanan afet konutlarının teslimine 2 Şubat tarihinde başlanacak. Kalıcı konutların son hali havadan ve daire içlerinden görüntülendi.

Kaynak: İHA
Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi - Resim: 1

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay’ın yeninden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem sonrası çalışmalara başlamıştı.

1 / 10
Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi - Resim: 2

Deprem sonrası TOKİ tarafından yapımına başlanan ve teslime hazır hale gelen afet konutlarının hak sahipleri 1 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan kura çekimi ile belirlenecek. 

2 / 10
Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi - Resim: 3

Kurayla konutları belli olacak afetzede vatandaşlar, 2 Şubat tarihinde de evlerine kavuşacaklar. 

3 / 10
Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi - Resim: 4

Asrın felaketinin yıl dönümünde depremzedelerin yeni evlerine kavuşacağı Payas ilçesinde 1. Etap projesi kapsamında inşa edilen 827 konuttan yapımı tamamlananlar hak sahiplerine teslim edilecek.

4 / 10