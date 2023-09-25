Deprem bölgesindeki son seçim anketi sonuçları açıklandı
ASAL Araştırma Şirketi, asrın felaketinde yerle bir olan ve binlerce canı yitirdiğimiz Hatay'daki yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı.
21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Hatay'ın 11 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1.874 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oyunuzu vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Hatay'da yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oyunuzu vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 36,5'i "AK Parti", yüzde 34,1'i ise "CHP" yanıtını verdi.
BU PAZAR HATAY'DA YEREL SEÇİM OLSA PARTİLERİN OY ORANLARI (KARARSIZLAR DAĞITILMADAN)
AK Parti: %31,5
CHP: %29,4
MHP: %8,6
İYİ Parti: %7,3
HDP/YSP: %2,1
TİP: %4,9
Diğer Parti: %2,5
Kararsızım: %7,7
Cevap yok: %6,0
AK PARTİ'NİN HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLMALI? (AÇIK UÇLU SORU)
Ankette seçmenlere, "Sizce AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?" açık uçlu sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 21,5'i bu soruya AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk yanıtını verdi. Bunu yüzde 16,2 oranla AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yüzde 13,9 oranla Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve yüzde 12,7 oranla İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı takip etti.
Mehmet Öntürk:%21,5
Hüseyin Yayman:%16,2
İzzettin Yılmaz:%13,9
Fatih Tosyalı:%12,7
Adem Yeşildal:%6,0
Abdulkadir Özel:%5,2
Abdulkadir Teksöz:%2,5
Fulya Öztürk:%2,1
Abdülkerim Güven:%1,4
Hacı Bayram Türkoğlu:%1,3
Hüseyin Şanverdi:%1,1
Mehmet Yeloğlu:%0,9
İsmail Kimyeci:%0,9
Emrullah Gülen:%0,7
Mehmet Cavid Alkan:%0,5
Sabahat Özgürsoy:%0,4
Diğer:%4,4
Cevap yok:%8,3