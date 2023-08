Deprem bölgesindeki TOKİ konutlarının son hali görüntülendi

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, konutların bir kısmının yıl sonunda teslim edileceğine dikkat çekerek “Şu an TOKİ konutları dediğimiz Kırıkhan merkezde yaklaşık 2 bin 800 civarında ihalesi yapılan ve süratle devam eden evlerimiz var. Ocak ayına gelmeden yani Aralık ayının içerisinde Allah nasip ederse ciddi bir kısmının kurallarını hep beraber çekeceğiz. Biz 9 ay gibi veya bir 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde ciddi bir ev sayısını ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderecek noktada üç artı bir şeklinde teslim edilecek. Geri kalan inşaatlarımız da süratle devam ediyor, sizlerin de gördüğü gibi. Zannediyorum kademe kademe her ay konut teslimatları yapılacak. Yaklaşık 3 bin binanın da mayıs ayı gibi bitmesini biz bekliyoruz. Tabii bunun yanında diğer ihalesi yapılan projelendirilen, yerinde dönüşümlerle beraber de konutlar çok kısa bir süre içerisinde yükselecek. Şehrimiz yok oldu, yaklaşık otuz iki binin üzerinde bağımsız bölümümüz şu an bizim yok. Ama ben şuna inanıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde çok daha güçlü bir şekilde modern, yaşanılabilir bir Kırıkhan hep beraber kucaklayacağız” dedi.