Deprem bölgesinden çalıp ''change'' yapıp satmışlar
Deprem bölgesinden çalınan ağır hasarlı araçları "change" yöntemiyle piyasaya sürüp satan çete çökertildi.
Kaynak: DHA
Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de change, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlar üzerinde 6 aylık çalışma yaptı.
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Çalışma sonucunda 6 çalıntı, 2 deprem hasarlı araç, 5 change ve 2 gümrük kaçağı araç ele geçirilirken 22 şüpheli de gözaltına alındı.
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Çalıntı, hacizli araçlara depremde ağır hasar alan aynı renk ve modeldeki araçların şaşe ve motor numarasını uygulayarak sattığı belirlenen 22 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
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