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Deprem bölgesinden çalıp ''change'' yapıp satmışlar

Deprem bölgesinden çalınan ağır hasarlı araçları "change" yöntemiyle piyasaya sürüp satan çete çökertildi.

Kaynak: DHA
Deprem bölgesinden çalıp ''change'' yapıp satmışlar - Resim: 1

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de change, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlar üzerinde 6 aylık çalışma yaptı. 

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Deprem bölgesinden çalıp ''change'' yapıp satmışlar - Resim: 2
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Deprem bölgesinden çalıp ''change'' yapıp satmışlar - Resim: 3

Çalışma sonucunda 6 çalıntı, 2 deprem hasarlı araç, 5 change ve 2  gümrük kaçağı araç ele geçirilirken 22 şüpheli de gözaltına alındı. 

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Deprem bölgesinden çalıp ''change'' yapıp satmışlar - Resim: 4

Çalıntı, hacizli araçlara depremde ağır hasar alan aynı renk ve modeldeki araçların şaşe ve motor numarasını uygulayarak sattığı belirlenen  22 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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