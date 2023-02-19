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Deprem bölgesinden enkaz taşınıyor: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kahramanmaraş’ta deprem felaketinde yıkılan binaların enkazları hafriyat kamyonları ile taşınmaya başlandı.

Deprem bölgesinden enkaz taşınıyor: Kilometrelerce kuyruk oluştu - Resim: 1

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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Deprem bölgesinden enkaz taşınıyor: Kilometrelerce kuyruk oluştu - Resim: 2

Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.

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Deprem bölgesinden enkaz taşınıyor: Kilometrelerce kuyruk oluştu - Resim: 3

“GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ”
Devlet Su İşleri’nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, “Depremin 2’nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye’nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz” şeklinde konuştu.

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Deprem bölgesinden enkaz taşınıyor: Kilometrelerce kuyruk oluştu - Resim: 4
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