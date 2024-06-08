Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar

Bingöl merkezli Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir illerinde yapılan oto hırsızlığı operasyonlarında, 17 araç ele geçirilerek 21 şüpheli de şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahısların, 6 Şubat depreminde trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların şasi numarasını alıp, çaldıkları araçlarla “change” yaptırdığı tespit edildi.