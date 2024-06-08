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Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar

Bingöl merkezli Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir illerindeki operasyonlarda 6 Şubat depreminde trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların şasi numarasını alıp, çaldıkları araçlarla “change” yaptırdığı tespit edilen otomobil hırsızları yakalandı.

Kaynak: İHA
Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar - Resim: 1
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Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar - Resim: 2

Bingöl merkezli Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir illerinde yapılan oto hırsızlığı operasyonlarında, 17 araç ele geçirilerek 21 şüpheli de şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahısların, 6 Şubat depreminde trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların şasi numarasını alıp, çaldıkları araçlarla “change” yaptırdığı tespit edildi.

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Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar - Resim: 3

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, oto hırsızlarına yönelik şafak operasyonu yapıldı.

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Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar - Resim: 4

Şahısların, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kullanılmaz hale gelen ve trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların, şasi ve motor numaralarını alarak çaldıkları araçları “Change” yönetimiyle trafiğe çıkardıkları tespit edildi. 

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