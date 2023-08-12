Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı

Yıkım çalışmaları sırasında ilçe merkezindeki 28 daireli Alpay Apartmanı iş makinesinin darbesiyle bir anda yerle bir oldu. Yaralananın olmadığı olay sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.