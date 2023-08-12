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Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören bir bina, yıkım esnasında iş makinesinin darbesiyle bir anda yerle bir oldu.

Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı - Resim: 1

Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. 

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Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı - Resim: 2

Yıkım çalışmaları sırasında ilçe merkezindeki 28 daireli Alpay Apartmanı iş makinesinin darbesiyle bir anda yerle bir oldu. Yaralananın olmadığı olay sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. 

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Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı - Resim: 3

Binanın çökme anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı - Resim: 4
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