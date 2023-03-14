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Deprem değil, depremde kopan kayalar yıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, dağın eteklerinde kurulu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bazı evlerin yıkılmasına neden oldu.

Deprem değil, depremde kopan kayalar yıktı - Resim: 1

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, Antakya ilçesinde ovada kurulu mahallelerde büyük yıkıma yol açtı.

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Deprem değil, depremde kopan kayalar yıktı - Resim: 2

"Dağ mahallesi" olarak adlandırılan müstakil evlerin bulunduğu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi`nde ise bazı evler, deprem nedeniyle dağdan kopan kayalarla yıkıldı.

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Deprem değil, depremde kopan kayalar yıktı - Resim: 3

Bazı evler üzerine düşen kayalar nedeniyle adeta dümdüz olurken, birçoğu da ağır hasar aldı.

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Deprem değil, depremde kopan kayalar yıktı - Resim: 4

Dağdan kopan kayaların bir kısmı da mahallenin yollarına düşerek bazı araçlara zarar verdi.

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