Deprem değil, depremde kopan kayalar yıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, dağın eteklerinde kurulu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bazı evlerin yıkılmasına neden oldu.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, Antakya ilçesinde ovada kurulu mahallelerde büyük yıkıma yol açtı.
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"Dağ mahallesi" olarak adlandırılan müstakil evlerin bulunduğu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi`nde ise bazı evler, deprem nedeniyle dağdan kopan kayalarla yıkıldı.
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Bazı evler üzerine düşen kayalar nedeniyle adeta dümdüz olurken, birçoğu da ağır hasar aldı.
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Dağdan kopan kayaların bir kısmı da mahallenin yollarına düşerek bazı araçlara zarar verdi.
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