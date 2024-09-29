Deprem değil inşaat... İstanbul'da yol çöktü
İstanbul Güngören'de temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı ve yol çöktü.
Kaynak: İHA
Olay, saat 16.00 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Sokakta bulunan bir inşaat alanında temel kazma çalışması yapıldığı sırada kepçe operatörünün hareketiyle istinat duvarı ve yol çöktü.
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İstinat duvarının altı boş olduğu için çöken yolda park halinde bulunan bir otomobil boşluğa düştü. Ekipler, getirilen kumlarla iş makinası ile istinat duvarının altındaki boşluğu doldurmak için çalışma başlattı.
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