Deprem değil, korkusu öldürdü! Çanakkale depreminden acı haber

Dün akşam saat 21.30'da Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki bir genç deprem anında mutfakta yemek yiyordu.