Deprem değil, korkusu öldürdü! Çanakkale depreminden acı haber
Bursa'da yaşayan bir genç, Çanakkale'deki 4.9 şiddetindeki depremi duyunca paniğe kapıldı. Evde tek başına olduğu sırada 2'nci kattaki pencereden kendini dışarı attı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
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Dün akşam saat 21.30'da Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki bir genç deprem anında mutfakta yemek yiyordu.
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Sarsıntıyla birlikte panik olup balkona fırlayan genç adam 2. katındaki balkonun demirlerinden aşağıya doğru sarkıp kendisini bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine takılıp yere dengesiz düşen genç başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.
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O sırada dışarıya çıkan mahalle sakinlerinin görüp ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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