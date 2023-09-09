Deprem enkazı hırsızlarına suç üstü!

DHA'nın haberine göre çevik kuvvet ekiplerinin, TOMA’ların ve iş makinelerinin bulunduğu 29 ekip ve toplamda 141 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda hırsızlıkla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 ton demir malzeme ele geçirildi.