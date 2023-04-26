Deprem felaketinde yıkılan binadan geriye ''tuvaleti'' kaldı

Atatürk Bulvarı üzerinde 6 katlı bir bina depremde tamamen yıkıldı. Bitişikteki bina yıkılmadı. Binanın ikinci katındaki tuvaletin klozeti her iki binanın ortak kullandığı duvarda asılı kaldı. Duvarda asılı kalan ve zarar görmeyen klozet yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Aynı duvarda, üçüncü katta ise duşa kabinde bulunan aparatlar yer alıyor.