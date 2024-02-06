Deprem felaketinin 1. yılında en fazla can kaybının olduğu Ebrar Sitesi'nin son hali görüntülendi
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin 1. yılında en çok can kaybı yaşadığımız Ebrar Sitesi'nin son hali felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde kentte en fazla can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi'nin son hali dron ile görüntülendi.
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6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti.
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Binlerce vatandaşın yaşadığı ve depremde en fazla can kaybının olduğu Ebrar Sitesi dron ile görüntülendi.
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Çekilen görüntülerde depremden sonra sadece 2 binanın kaldığı görüldü. Sitenin içerisinde halen çalışmalar devam ediyor. Son kalan binaların en kısa sürede yıkılması bekleniyor. Daha önce binlerce insanın yaşadığı yerlerde şimdi moloz parçaları var.
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