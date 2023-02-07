Deprem felaketinin öncesi ve sonrası: Büyük yıkımı gözler önüne serdi
Türkiye’yi ve Suriye'yi dün 9 saat arayla vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin öncesi ve sonrası fotoğrafları korkunç bilançoyu gözler önüne serdi.
GAZİANTEP KALESİ
Tunç Çağı'nda Anadolu'ya gelen Hitit İmparatorluğu tarafından yaptırılan Gaziantep Kalesi'ndeki hasar fotoğraflarla görülüyor.
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Yaklaşık iki bin yıldır Roma kalesi, yüzyıllar boyunca Osmanlı kalesi ve son olarak da müze olarak kullanılan kalenin büyük bir kısmı depremlerde yıkıldı.
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MALATYA-HACI YUSUF TAŞ CAMİİ
Malatya'da depremlerden zarar gören ve üç kez yeniden açılan Hacı Yusuf Taş Camii son depremlerden sonra da büyük hasar gördü.
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Tarihi caminin duvarlarının ve kubbelerinin yıkıldığı görüldü.
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