  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Deprem felaketinin öncesi ve sonrası: Büyük yıkımı gözler önüne serdi

Deprem felaketinin öncesi ve sonrası: Büyük yıkımı gözler önüne serdi

Türkiye’yi ve Suriye'yi dün 9 saat arayla vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin öncesi ve sonrası fotoğrafları korkunç bilançoyu gözler önüne serdi.

Deprem felaketinin öncesi ve sonrası: Büyük yıkımı gözler önüne serdi - Resim: 1

GAZİANTEP KALESİ
Tunç Çağı'nda Anadolu'ya gelen Hitit İmparatorluğu tarafından yaptırılan Gaziantep Kalesi'ndeki hasar fotoğraflarla görülüyor. 

1 / 18
Deprem felaketinin öncesi ve sonrası: Büyük yıkımı gözler önüne serdi - Resim: 2

Yaklaşık iki bin yıldır Roma kalesi, yüzyıllar boyunca Osmanlı kalesi ve son olarak da müze olarak kullanılan kalenin büyük bir kısmı depremlerde yıkıldı.

2 / 18
Deprem felaketinin öncesi ve sonrası: Büyük yıkımı gözler önüne serdi - Resim: 3

MALATYA-HACI YUSUF TAŞ CAMİİ
Malatya'da depremlerden zarar gören ve üç kez yeniden açılan Hacı Yusuf Taş Camii son depremlerden sonra da büyük hasar gördü. 

3 / 18
Deprem felaketinin öncesi ve sonrası: Büyük yıkımı gözler önüne serdi - Resim: 4

Tarihi caminin duvarlarının ve kubbelerinin yıkıldığı görüldü.

4 / 18