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  4. Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada!

Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada!

Trabzon'da kullanılmayan taş ocağında meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü anlar ile çevredekilerin yaşadığı panik, cep telefonu ile görüntülendi.

Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada! - Resim: 1

Trabzon'un Maçka ilçesi Ocaklı Mahallesi'ndeki kullanılamayan taş ocağında, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. 

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Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada! - Resim: 2

DHA'nın haberine göre Dik yamaçtan kopan büyük kaya parçaları, taş ocağında ve mahalle yolunda hasara yol açtı. 

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Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada! - Resim: 3

Bu sırada yoldan geçenler büyük panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada! - Resim: 4

Görüntülerde; yamaçtan kopan kaya parçalarının hızla yola savrulduğu, çevreyi toz bulutunun sardığı, civardaki vatandaşların da koşarak bölgeden uzaklaştıkları yer aldı. (DHA)

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