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Deprem korkusuyla yaşayan İstanbulluların kabusu olan bina

Kadıköy'de bulunan 11 katlı bina ince ve uzun yapısıyla görenleri hem şaşırtıyor hem de korkutuyor.

Kaynak: İHA
Deprem korkusuyla yaşayan İstanbulluların kabusu olan bina - Resim: 1

Uzmanlar İstanbul depremi hakkında uyarılar yaparken Kadıköy'de bir binanın yapısı gündem oldu. Bostancı Mahallesi Palmiye Sokak'ta inşası yeni biten 11 katlı bina dış görünümü ile çevredeki vatandaşları hem şaşırtıyor, hem de tedirgin ediyor.

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Deprem korkusuyla yaşayan İstanbulluların kabusu olan bina - Resim: 2

Normal binalara göre çok ince ve uzunlamasına olan bina Hatay depreminde yan yatan Rönesans rezidansı akıllara getirdi. Olağanın dışında ince yapıya sahip bina dron ile havadan görüntülendi.

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Deprem korkusuyla yaşayan İstanbulluların kabusu olan bina - Resim: 3

Çevre esnaflarından Atilla Altıntaş, "Yapılana kadar çoğu insanın dikkatini çekmişti. Her geçen bize söylemiştir 'Niye böyle ince uzun ?' diye ama arsası o kadar olduğu için büyük ihtimalle ondandır herhalde. İnce ve uzun olması insanları deprem açısından tedirgin ediyor ama tabi nasıl yapıldığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Deprem korkusuyla yaşayan İstanbulluların kabusu olan bina - Resim: 4
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