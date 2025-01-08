Deprem korkusuyla yaşayan İstanbulluların kabusu olan bina

Çevre esnaflarından Atilla Altıntaş, "Yapılana kadar çoğu insanın dikkatini çekmişti. Her geçen bize söylemiştir 'Niye böyle ince uzun ?' diye ama arsası o kadar olduğu için büyük ihtimalle ondandır herhalde. İnce ve uzun olması insanları deprem açısından tedirgin ediyor ama tabi nasıl yapıldığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.