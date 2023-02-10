Deprem mezarlığında yürek yakan görüntü: İsim yerine numaralı defin...
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde oluşturulan deprem mezarlığında numaralar ile defin yapılıyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi.
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Antakya ilçesinde AFAD koordinasyounda belirlenen alana defin işlemleri başladı.
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İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu.
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Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine gitirilerek defin yapılıyor.
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