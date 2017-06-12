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  3. 12 Haziran 2017 17:03

Deprem nedeniyle binalar yıkıldı !

Ege Denizi'nde meydana gelen depremde Yunanistan'da bazı evler yıkıldı.

Deprem nedeniyle binalar yıkıldı !

Yunan televizyon kanalları depremin Midilli adasına çok yakın bir mesafede gerçekleştiğini, adada bazı binaların yıkıldığını belirtiyor.

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Deprem nedeniyle binalar yıkıldı !

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Yunanistan'da da büyük etki yarattı. Yunan televizyon kanalları Midilli adasının güneyinde Plomari kasabasında depremin çok yakından hissedildiğini, bazı binalarda yıkılmalar meydana geldiğini duyurdu.

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Deprem nedeniyle binalar yıkıldı !

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, depremin merkez üssü Yunan adası Midilli'ye bağlı Plomari kasabasının 11 kilometre açıkları...

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Deprem nedeniyle binalar yıkıldı !

Yetkililerden yapılan açıklmada can kaybı ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtiliyor.

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