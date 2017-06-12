Deprem nedeniyle binalar yıkıldı !
Ege Denizi'nde meydana gelen depremde Yunanistan'da bazı evler yıkıldı.
Yunan televizyon kanalları depremin Midilli adasına çok yakın bir mesafede gerçekleştiğini, adada bazı binaların yıkıldığını belirtiyor.
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Yunanistan'da da büyük etki yarattı. Yunan televizyon kanalları Midilli adasının güneyinde Plomari kasabasında depremin çok yakından hissedildiğini, bazı binalarda yıkılmalar meydana geldiğini duyurdu.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, depremin merkez üssü Yunan adası Midilli'ye bağlı Plomari kasabasının 11 kilometre açıkları...