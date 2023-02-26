Deprem nedeniyle rötar yapan EYT yasası için geri sayım
Deprem nedeniyle çalışmalara ara veren TBMM Genel Kurulu, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Meclis'in gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi olacak. Peki EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 3 hafta sonra yasama mesaisine yeniden başlıyor.
Salı günü toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan ilk düzenleme, yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi olacak.
Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanan EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesi de yasalaşamadı.
SALI GÜNÜ KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR
AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. Bu çerçevede, EYT teklifinin salı günü Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.