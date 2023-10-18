Deprem öncesi binlerce kişinin yaşadığı koca mahalle tarlaya döndü

Yıkımların en çok olduğu mahallelerden biri olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde de yaklaşık 3 bin bina yıkıldı, ağır hasarlı yada orta hasarlı. Mahallede yıkımların artması ile cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi.