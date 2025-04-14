Deprem risk haritası güncellendi: İşte en güvenli 23 şehir

En son 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketiyle sarsıldık. 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği bu acı tablo, bir kez daha depreme karşı hazırlık olamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.