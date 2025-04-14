Deprem risk haritası güncellendi: İşte en güvenli 23 şehir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem risk haritasını güncelledi. Türkiye'nin deprem açısından en güvenli 23 ili belli oldu.
Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi aktif fay hatlarıyla sismik açıdan hareketli bir bölgede yer alan Türkiye'de, birçok büyük deprem yaşandı.
1939 yılında Erzincan'da, 1999 yılında Kocaeli Gölcük'te ve 1999 yılında Düzce ilinde yaşanan felaketler, binlerce can kaybına ve büyük maddi hasarlara yol açtı.
En son 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketiyle sarsıldık. 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği bu acı tablo, bir kez daha depreme karşı hazırlık olamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
DEPREM AÇISINDAN EN GÜVENLİ İLLER
AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı baz alarak yaptığı çalışmalar sonucunda deprem riskinin en düşük olduğu şehirleri kamuoyuyla paylaştı.