Deprem sonrası 129 yıllık tarih ortaya çıktı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Bu tarihi eser bir çeşme kalıntısıdır. 1895 yılında yapılmış, Osmanlı dönemine ait. Bu çeşmemizin üzeri sıva ile kapatılmış, daha sonra yanına yeni bir çeşme yapılmış. Deprem sonrası sıvaların dökülmesi ile birlikte arka planda çeşme ortaya çıkmış. Bu da şunu gösteriyor ki; zaman içerisinde tarihi eserlerin üzeri kapatılsa da depremle birlikte bunlar tekrar ortaya çıkabiliyor. Osmanlı döneminde yapılan, Selçuklu ve daha önceki yapılan yapılar aradan geçen yüzlerce yıla rağmen, pek çok depremi görmesine rağmen halen ayaktadır. Bu eserler çok sağlam bir şekilde yapılıyor" dedi.