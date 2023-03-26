Deprem sonrası esrarengiz su baskını
Elazığ'da deprem felaketinden 1 hafta sonra 5 katlı Nadir Apartmanı'nın bodrumu, kaynağı bilinmeyen yer altı suyu ile doldu. Sürekli su alan zemin nedeniyle 19 aileden 14'ü binayı terk etmek zorunda kaldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da da birçok bina hasar gördü.
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Kültür Mahallesi Töreli Sokak'taki 2 bloklu 5 katlı Nadir Apartmanı'nın bodrumunu ise felaketten 1 hafta sonra kaynağı belli olmayan yer altı suyu bastı.
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İki kez itfaiye ekiplerince boşaltılan su, tekrar dolmaya başladı. Bu kez bina sakinleri, bodruma su pompası koyup, suyun tahliyesine başladı.
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Sürekli su alan zemin nedeniyle 19 aileden 14'ü binayı terk etti, kalanlar kalıcı çözüm istiyor.
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