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Deprem sonrası esrarengiz su baskını

Elazığ'da deprem felaketinden 1 hafta sonra 5 katlı Nadir Apartmanı'nın bodrumu, kaynağı bilinmeyen yer altı suyu ile doldu. Sürekli su alan zemin nedeniyle 19 aileden 14'ü binayı terk etmek zorunda kaldı.

Deprem sonrası esrarengiz su baskını - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da da birçok bina hasar gördü.

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Deprem sonrası esrarengiz su baskını - Resim: 2

Kültür Mahallesi Töreli Sokak'taki 2 bloklu 5 katlı Nadir Apartmanı'nın bodrumunu ise felaketten 1 hafta sonra kaynağı belli olmayan yer altı suyu bastı.

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Deprem sonrası esrarengiz su baskını - Resim: 3

İki kez itfaiye ekiplerince boşaltılan su, tekrar dolmaya başladı. Bu kez bina sakinleri, bodruma su pompası koyup, suyun tahliyesine başladı.

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Deprem sonrası esrarengiz su baskını - Resim: 4

Sürekli su alan zemin nedeniyle 19 aileden 14'ü binayı terk etti, kalanlar kalıcı çözüm istiyor.

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