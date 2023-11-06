Deprem sonrası köy evlerinin son hali ortaya çıktı

Konutların yöresel mimariye uygun 5. Tip ayrı proje çerçevesinde inşa edildiğini belirten Ölmeztoprak, "Deprem konutları şehrimizin sosyolojisine, bulunduğumuz mahallemizin yapısına, hemşerilerimizin kullanım amaçlarına uygun demografik yapıya hitap eden tamamen ihtiyaca göre belirlenen rezerv alanlarında inşa ediliyor. Bu açıdan gördüğümüz memnuniyet de bizleri mutlu ediyor. Bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara hitap eden 5.tip projemiz var. Bahri mahallemiz de konutlar yöresel mimariye uygun tek katlı yaşam koşulları esas alınarak inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın katılımları ile daha önce afet konutlarına dair iki ailemizi evlerine yerleştirerek yeni yuvalarında ziyaret etmiştik. Büyük felaket sonrasında yaraların sarıldığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın eli her daim şehrimizin ve hemşerilerimizin üzerinde idi. Bu gayretler dolasıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarken, sürece katkı veren herkese ise tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu