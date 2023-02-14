Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, fahiş fiyat artışı yapan ev sahiplerini vicdanlı davranmaya davet etti. Son günlerde yoğun şikayet aldıklarını kaydeden Canpolat, "Şu an kentimizde kanayan bir yara. 2-3 gündür yüzlerce şikayet alıyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde yaralarını saran bir toplumuz. Ama biz bu depremden sonra şunu gördük; ev sahiplerimiz kiralarını düşürecekleri yerde tam bir fırsatçılık yaparak aylık 3 bin olan kiralar 5 bin, 5 bin olan kiraları 10 bine yükseltiyorlar. Erdemli bölgemizde aylık 20 bin liraya kiralık dairler var. Ev sahipleri lütfen empati kurun, vicdanlı olun. Bu insanlar depremden, enkazın altından çıkıp geldiler. Orada ölmeyen insanları burada yüksek kiralar altında mı öldüreceğiz? Lütfen vicdanlı davranalım" dedi.