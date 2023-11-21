  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Deprem uzmanı ''Bir şehre dikkat'' diyerek uyardı: 6,5’luk bir deprem olabilir

Deprem uzmanı ''Bir şehre dikkat'' diyerek uyardı: 6,5’luk bir deprem olabilir

Prof. Üşümezsoy, bugün Pötürge'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin Sivrice depreminin bir artçısı olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Kaynak: GerçekGündem
Deprem uzmanı ''Bir şehre dikkat'' diyerek uyardı: 6,5’luk bir deprem olabilir - Resim: 1

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya’da 6,5 büyüklüğünde bir deprem daha olabileceğine işaret etti.

1 / 6
Deprem uzmanı ''Bir şehre dikkat'' diyerek uyardı: 6,5’luk bir deprem olabilir - Resim: 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pötürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.

2 / 6
Deprem uzmanı ''Bir şehre dikkat'' diyerek uyardı: 6,5’luk bir deprem olabilir - Resim: 3

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy şunları kaydetti:

3 / 6
Deprem uzmanı ''Bir şehre dikkat'' diyerek uyardı: 6,5’luk bir deprem olabilir - Resim: 4

“Bugün Malatya Pötürge kuzeyinde olan 4.5’lik deprem 6 Şubat depreminden sonra insanları korkuttu. Aslında bu deprem Sivrice depreminin en batı ucunda kırılan faydaki bir depremdi."

4 / 6