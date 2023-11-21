Deprem uzmanı ''Bir şehre dikkat'' diyerek uyardı: 6,5’luk bir deprem olabilir
Prof. Üşümezsoy, bugün Pötürge'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin Sivrice depreminin bir artçısı olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya’da 6,5 büyüklüğünde bir deprem daha olabileceğine işaret etti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pötürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy şunları kaydetti:
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“Bugün Malatya Pötürge kuzeyinde olan 4.5’lik deprem 6 Şubat depreminden sonra insanları korkuttu. Aslında bu deprem Sivrice depreminin en batı ucunda kırılan faydaki bir depremdi."
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