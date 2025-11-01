Deprem uzmanı Prof. Dr. Sözbilir'den hayati uyarı: ''Bu binalar boşaltılmalı''

'DEPREM FIRTINASI SÜREBİLİR'

Bölgedeki jeotermal sistemin de etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Emendere bölgesinde sıcak su kaynakları var ve bu hattın altından bir fay geçiyor. Jeotermal sistem ve diri fay aynı yerde bulunduğunda, deprem aktivitesi hemen bitmiyor. Bu nedenle deprem fırtınası şeklinde sürebilir. Benzer büyüklükte depremler birkaç ay daha devam edebilir" dedi. Hasarlı yapılarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı'nın yapı stokuyla ilgili acil önlemler alınmalı. İlk depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalar boşaltılmıştı. Bu sayede ikinci depremde can kaybı yaşanmadı. Son depremde orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binaların boşaltılmasında yarar var. Gelecekte en az 5'e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu binalar yıkılabilir. Vatandaşlarımızın bu tür binaların yakınlarında ya da içinde bulunmaması gerekir" diye konuştu. (DHA)