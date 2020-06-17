Depremde 1 saat taş yığını altında yaşam mücadelesi verdiler!
Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Elmalı köyünde yaşayan Hapoğlu ailesinin taştan yapılan evi yıkıldı. Depreme evde televizyon izlerken yakalanan Erdoğan Hapoğlu (40), büyük kızı Evrim (15) ile birlikte tonlarca ağırlıktaki taşların altında mahsur kaldı. Köylülerin çabasıyla betonun kırılarak oluşturulan delikten yaralı kurtarılan baba ve kızı, 1 saat süren zorlu...
Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde pazar günü saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde hayvancılıkla uğraşan Erdoğan Hapoğlu'nun da taştan yapılan tek katlı evi yıkıldı.
Eşi Ebru ve küçük kızı Irmak'ın (11) yaylada olduğu sırada evde televizyon izlerken depreme yakalanan Erdoğan Hapoğlu ile büyük kızı Evrim, yerle bir olan yapıda enkaz altında kaldı. Baba Hapoğlu boşlukta çıkamaz halde beklerken, Evrim ise ayağına düşen taşlar nedeniyle mahsur kaldı. Tonlarca ağırlıktaki taş yığını altında yaşam mücadelesi veren baba ve kızının yardımına köydekiler koştu.
BETONU KIRIP DELİK AÇTILAR Köylüler, çatılı evin beton tavanının tamamen çöktüğü yapının altında kalan baba ve kızı için zamana karşı kurtarma çalışması başlattı. Köylüler, beton tavanda küçük bir delik açtı ve baba- kızı dışarıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan Erdoğan Hapoğlu, ayakta tedavi edildi. Sol ayağında kırıklar, belinde ezilme ve yüzünde çizikler oluşan Evrim ise tedavisinin ardından taburcu edildi.