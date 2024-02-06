Depremde enkaz altından çıkarılan gazeteci yaşadıklarını anlattı

“Karanlığa düştüm ve toprak kokusu geldi”

Depremin ardından ofis binasını yıkıldığını ve belden aşağısının molozlar içerisinde kaldığını ifade eden İlhan Gökalp Durmuş, “Deprem esnasında ofiste çalışıyordum önce ufak bir sarsıntı geldi. Daha önce 1 yıl boyunca Pazarcık tarafında ufak sarsıntılar oluyordu, onlardan zannettim ben ilk başlarda. Sonra birden bire hızlandı önce kitaplık düştü ve sonra ben koltuğa sarıldım. Bir anda yıkıldı ve anlattığım şeyler 10 saniye falan sürdü.