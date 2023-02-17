Depremde hasar almayan Kadirli'ye göç başladı

NÜFUSU 200 BİNE ULAŞTI

Can kaybı ve yıkılan bina olmaması nedeniyle çevreden Kadirli'ye bir göç dalgası yaşandığını da anlatan Başkan Tarhan, "Kadirli her iki depremden sonra 10 ilden depremzede göçü aldı. Kadirlimizin nüfusu 127 bin. Ancak şu an Kadirlimiz genelinde yaklaşık 200 bin nüfusa ulaşmış durumda. Yıkıma uğrayan 10 ilden de Kadirlimiz büyük göç almış durumda. Köylerimiz de dahil yoğun bir depremzede göçü alıyoruz. Aşevimiz hem ilçe merkezindeki hem de çevre illerdeki depremzedelere yiyecek içecek ulaştırıyor. Ayrıca depremzedelere ise çadır, soba, yakacak, kıyafet, battaniye, ısıtıcı, çocuklara mama ve bez olmak üzere tüm ihtiyaçları ulaştırıyoruz" diye konuştu. (DHA)