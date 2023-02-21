Depremde hasar gören binada şaşkına çeviren görüntü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu Malatya'da hasarlı bir binada patlayan kombinin su kaçırmasıyla, dev buz sarkıtları oluştu.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
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Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binada deprem sonrasında 4’üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.
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Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu, “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kütlesi oluştu.” dedi.
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