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  4. Depremde hasar gören binada şaşkına çeviren görüntü

Depremde hasar gören binada şaşkına çeviren görüntü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu Malatya'da hasarlı bir binada patlayan kombinin su kaçırmasıyla, dev buz sarkıtları oluştu.

Depremde hasar gören binada şaşkına çeviren görüntü - Resim: 1

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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Depremde hasar gören binada şaşkına çeviren görüntü - Resim: 2

Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binada deprem sonrasında 4’üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.

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Depremde hasar gören binada şaşkına çeviren görüntü - Resim: 3

Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu, “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kütlesi oluştu.” dedi.

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Depremde hasar gören binada şaşkına çeviren görüntü - Resim: 4
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