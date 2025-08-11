  1. Anasayfa
  4. Depremde hasar gören camide inceleme yaparken öldü

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gören Manisa'nın Gördes ilçesindeki camide inceleme yapmak isteyen bir kişi üzerine malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Depremde hasar gören camide inceleme yaparken öldü - Resim: 1

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi’ndeki cami hasar gördü. 

Depremde hasar gören camide inceleme yaparken öldü - Resim: 2

Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen M.A.ve İ.K. inceleme yaptıkları sırada üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralandı. 

Depremde hasar gören camide inceleme yaparken öldü - Resim: 3

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

