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  3. 03 Kasım 2020 18:12

Depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı

İzmir’de meydana gelen büyük depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi Aydın Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Mert ve Eda ile 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk, bulundukları Mansuroğlu Mahallesi Doğanlar apartmanının göçmesi sonucu enkaz altında kalmıştı.

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Depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Depremin ardından Küçükyumuk ailesinin yakınları kendilerine ulaşamazken, sosyal medya üzerinden ailenin kurtarılması için çağrı yapmıştı.

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Depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Doğanlar apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri 55 saatin sonunda enkaz altındaki aileye ulaştı.

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Depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ekipler baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk’un cansız bedenlerini enkaz altından çıkardı.

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