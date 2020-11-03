Depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir’de meydana gelen büyük depremde hayatını kaybeden Küçükyumuk ailesi Aydın Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Mert ve Eda ile 2 yaşındaki oğulları Ateş Küçükyumuk, bulundukları Mansuroğlu Mahallesi Doğanlar apartmanının göçmesi sonucu enkaz altında kalmıştı.
Depremin ardından Küçükyumuk ailesinin yakınları kendilerine ulaşamazken, sosyal medya üzerinden ailenin kurtarılması için çağrı yapmıştı.
Doğanlar apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri 55 saatin sonunda enkaz altındaki aileye ulaştı.