Depremde karbon fiberle güçlendirilen bina ayakta kaldı
Hatay'ın Defne ilçesinde üç bloktan oluşan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Depremde ayakta kalan A-2 Blok'un 14 yıl önce uzman ekipler tarafından karbon fiber madde ile güçlendirildiği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Hatay’ın Defne ilçesindeki Sümerli Mahallesi’nde bulunan üç bloklu Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Diğer iki blok ise ayakta kaldı.
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Yıkılmayan bloklardan A-2’nin 14 yıl önce uzman ekip tarafından karbon fiber maddeyle güçlendirildiği öğrenildi.
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Yıkılan A-3 Blok'un enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken ayakta kalan bloklarda yaşayanlar ise tamamen tahliye edildi. (DHA)
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