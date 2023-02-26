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Depremde karbon fiberle güçlendirilen bina ayakta kaldı

Hatay'ın Defne ilçesinde üç bloktan oluşan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Depremde ayakta kalan A-2 Blok'un 14 yıl önce uzman ekipler tarafından karbon fiber madde ile güçlendirildiği öğrenildi.

Depremde karbon fiberle güçlendirilen bina ayakta kaldı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Hatay’ın Defne ilçesindeki Sümerli Mahallesi’nde bulunan üç bloklu Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Diğer iki blok ise ayakta kaldı. 

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Depremde karbon fiberle güçlendirilen bina ayakta kaldı - Resim: 2

Yıkılmayan bloklardan A-2’nin 14 yıl önce uzman ekip tarafından karbon fiber maddeyle güçlendirildiği öğrenildi. 

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Depremde karbon fiberle güçlendirilen bina ayakta kaldı - Resim: 3

Yıkılan A-3 Blok'un enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken ayakta kalan bloklarda yaşayanlar ise tamamen tahliye edildi. (DHA)

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Depremde karbon fiberle güçlendirilen bina ayakta kaldı - Resim: 4
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