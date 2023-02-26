Depremde karbon fiberle güçlendirilen bina ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Hatay’ın Defne ilçesindeki Sümerli Mahallesi’nde bulunan üç bloklu Antakya Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 Blok'u depremde tamamen yıkıldı. Diğer iki blok ise ayakta kaldı.