Depremde ölen Suriyeli sığınmacı sayısı belli oldu

Suriyelilerden bazıları, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarına katılmak, bazıları ise depremden etkilenen yakınlarını ziyaret etmek için sınırdan geçiş yaptıklarını kaydetti. Yaklaşık 2 bin Suriyelinin, depremin meydana geldiği günden beri Suriye'ye geçiş yaptığı bildirildi.